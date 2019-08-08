В псковских магазинах выявили разбавленные молочные продукты

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-08T17:40:11+03:00

Изменить размер текста: A A

На прилавках псковских магазинах выявили разбавленную водой молочную продукцию, произведенную в городе Торжке Тверской области. Об «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук рассказал, что в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» выявили молоко, сметану и кисломолочную продукцию, разбавленную водой. Таким образом, фактическая жирность и содержание белка в продукте не соответствовали заявленной на упаковке. Процент жирности снижался с 2,5 до 1,5.

Как отметил Александр Нестерук, юридические лица были оштрафованы на 30 тысяч рублей. При неоднократном нарушении речь пойдет о закрытии магазина.

По заявлению главы управления Роспотребнадзора, Торжок – один из наиболее безобразных фальсификатов, с которым приходилось сталкиваться.

Кроме того, Роспотребнадзор выявил 12 псковских ресторанов, которые используют фальсификаты молочной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU