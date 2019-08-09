Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль
Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в социальной сети «Instagram».
Археологические раскопки ведутся на территории ТЭЦ. Как отмечают археологи, при работе на части подворья Псково-Печерского монастыря, сотрудники Археологического центра нашли много пуль с необрубленными литниками, литники и свинцовые слитки.
Это может свидетельствовать о том, что ранее здесь изготавливали боеприпасы. Известно, что Псково-Печерский монастырь был мощной крепостью с большим гарнизоном, требующим вооружения.
Древний Псков не перестает напоминать о себе. Ранее на территории ТЭЦ археологи нашли декоративную пластинку из цветного металла с циркульным орнаментом, а в Поганкиных палатах обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века.
ИСТОЧНИК KP.RU