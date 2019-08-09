2019-08-09T09:43:30+03:00
Общество

Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль

Возможно, на территории подворья монастыря изготавливали боеприпасы
Алиса Солнцева
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Фото: instagram.com. И снова находка!Фото: instagram.com. И снова находка!
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Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в социальной сети «Instagram».

Археологические раскопки ведутся на территории ТЭЦ. Как отмечают археологи, при работе на части подворья Псково-Печерского монастыря, сотрудники Археологического центра нашли много пуль с необрубленными литниками, литники и свинцовые слитки.

Это может свидетельствовать о том, что ранее здесь изготавливали боеприпасы. Известно, что Псково-Печерский монастырь был мощной крепостью с большим гарнизоном, требующим вооружения.

Древний Псков не перестает напоминать о себе. Ранее на территории ТЭЦ археологи нашли декоративную пластинку из цветного металла с циркульным орнаментом, а в Поганкиных палатах обнаружили старинные росписи и дымоход 17 века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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