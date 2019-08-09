Жителя Невельского района осудили за незаконный улов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-09T10:52:17+03:00

За незаконный лов рыбы мужчина привлечен к уголовной ответственности

Изменить размер текста: A A

В Невельском районе местный житель ловил рыбу без законного разрешения на добычу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мировой судья судебного участка № 41 Невельского района признал мужчину виновным в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов – рыбы.

В суде установили, что в апреле 2019 года мужчина выставил четыре рыболовные лесковые сети общей длиной 360 метров. Таким способом рыбак поймал плотву, щуку и язя. Ущерб, причиненный Северо-западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, составил 7450 рублей.

За браконьерство в России предусмотрена уголовная ответственность. Судья вынес обвинительный приговор и назначил рыбаку 4 месяца исправительных работ. Кроме того, рыболовные сети нарушителя перешли в собственность государства.

ИСТОЧНИК KP.RU