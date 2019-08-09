В великолукском лицее №10 завершается капремонт

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-09T11:25:32+03:00

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В великолукском лицее №10 завершается капитальный ремонт помещения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», учебному заведению регулярно помогают депутаты Александр Козловский и Денис Мунштуков.

В 2019 году партия выделила деньги на ремонт третьего и четвёртого этажей лицея. Строители уже обновили пол в помещениях, а также вставили новые окна и двери. Благодаря этому внутреннее устройство учебного заведения стало современным.

И хотя строители трудятся без выходных, впереди их ждёт ещё много работы. Планируется проложить новую систему коммуникаций и установить пожарную сигнализацию. К началу учебного года строители также покрасят стены и потолки и заменят электропроводку. Кроме того, в классных кабинетах установят новую мебель и проведут интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU