2019-08-09T11:52:03+03:00
Происшествия

Полицейские обнаружили конопляное поле в Псковской области

Злоумышленники задержаны и предстанут перед судом
Алиса Солнцева
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Выращивание и изготовление наркотика в Псковской области пресечено.Выращивание и изготовление наркотика в Псковской области пресечено.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Сотрудники местного отдела МВД России «Бежаницкий» обнаружили участок с коноплей в лесу Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, злоумышленники выращивали несколько сотен кустов наркосодержащего растения на участке площадью 400 квадратных метров.

Полицейские совместно с сотрудниками областного управления по контролю за оборотом наркотиков установили двух подозреваемых в незаконном выращивании наркотика.

Следствие предполагает, что коноплю в лесу выращивали два брата, проживающих в Великих Луках. Известно, что одному из них совсем недавно исполнилось 18 лет. Растение они выращивали с целью изготовления марихуаны.

Следователи обыскали жилье подозреваемых и обнаружили более 15 килограммов марихуаны и приспособления для выращивания и обработки растения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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