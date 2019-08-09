Полицейские обнаружили конопляное поле в Псковской области
Сотрудники местного отдела МВД России «Бежаницкий» обнаружили участок с коноплей в лесу Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, злоумышленники выращивали несколько сотен кустов наркосодержащего растения на участке площадью 400 квадратных метров.
Полицейские совместно с сотрудниками областного управления по контролю за оборотом наркотиков установили двух подозреваемых в незаконном выращивании наркотика.
Следствие предполагает, что коноплю в лесу выращивали два брата, проживающих в Великих Луках. Известно, что одному из них совсем недавно исполнилось 18 лет. Растение они выращивали с целью изготовления марихуаны.
Следователи обыскали жилье подозреваемых и обнаружили более 15 килограммов марихуаны и приспособления для выращивания и обработки растения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.
ИСТОЧНИК KP.RU