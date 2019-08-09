2019-08-09T13:08:28+03:00
Общество

В Пскове определили территорию для постройки нового микрорайона

Он может появиться на территории Ступниково
Анна БЫСТРОВА
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Многоэтажный жилой комплекс может появиться на северо-востоке Пскова.Многоэтажный жилой комплекс может появиться на северо-востоке Пскова.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Администрация Псковской области определила территорию для постройки нового микрорайона вблизи города Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, жилые дома могут появиться в северо-восточной части областного центра, на территории Ступниково. Это предложение поддержал губернатор региона во время совещания по проблемам улучшения градостроительства в Псковской области.

Участники заседания отметили, что ранее на этом месте планировали возвести постройки второй очереди ОЭЗ «Моглино». Однако из-за расположенных слишком близко частных жилых зданий, этого сделать не удастся.

Михаил Ведерников поручил проработать вопрос постройки в Ступниково многоэтажных жилых домов. Глава региона также отметил, что застройка должна быть удобной и функциональной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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