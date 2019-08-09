2019-08-09T14:32:06+03:00
Общество

Более трети участников Форума молодых семей в Псковской области составили дети

Участники форума разработали 12 проектов, направленных на развитие молодых семей
Анна Быстрова
Поделиться:
Пока родители писали проекты, детям не было скучно.Пока родители писали проекты, детям не было скучно.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Более трети участников первого Всероссийского форума молодых семей в Псковской области составили дети. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам мероприятия, пока взрослые участники обсуждали проекты и инициативы, детей развлекали аниматоры.

- Дети участвовали в мастер-классе по созданию семейного древа, их часто занимали рисованием. На территории был батут, дети получили кучу подарков, - рассказала участник форума Ольга Потапова.

Участники форума отметили не только тёплую атмосферу мероприятия, но и его плодотворность.

- Благодаря работе форума, мы создали 12 проектов, направленных на развитие молодых семей по всей России. Каждый вечер проходила проектная сессия, в рамках которой обсуждали идеи активной молодёжи, - рассказал проектный директор Форума молодых семей Григорий Сайфуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники Форума молодых семей в Псковской области назвали самый интересный проект мероприятия
Семьи из 62 регионов посетили Псков в рамках работы форума молодых семей
Псковичей не пустят в драмтеатр и филармонию без чека о покупке билета
В Пскове определили территорию для постройки нового микрорайона
Губернатор Псковской области проконтролирует ситуацию с подтоплением в Великих Луках
В Дно появится спортивная площадка для сдачи норм ГТО
Полицейские обнаружили конопляное поле в Псковской области
Из квартиры псковского пенсионера «рабочие» похитили 140 тысяч
В великолукском лицее №10 завершается капремонт
Жителя Невельского района осудили за незаконный улов
Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль
В псковских магазинах выявили разбавленные молочные продукты
Роспотребнадзор назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов
Работа Великолукского агрохолдинга повлияла на рост производства свинины в России
На 20 процентов больше псковичей решили остаться учиться в родном регионе
Псковский государственный университет принял на бюджетное обучение более 650 студентов
Российские десантники рассказали о гонке преследования на «Десантном взводе – 2019»