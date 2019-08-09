Более трети участников Форума молодых семей в Псковской области составили дети

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-09T14:32:06+03:00

Пока родители писали проекты, детям не было скучно. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Более трети участников первого Всероссийского форума молодых семей в Псковской области составили дети. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам мероприятия, пока взрослые участники обсуждали проекты и инициативы, детей развлекали аниматоры.

- Дети участвовали в мастер-классе по созданию семейного древа, их часто занимали рисованием. На территории был батут, дети получили кучу подарков, - рассказала участник форума Ольга Потапова.

Участники форума отметили не только тёплую атмосферу мероприятия, но и его плодотворность.

- Благодаря работе форума, мы создали 12 проектов, направленных на развитие молодых семей по всей России. Каждый вечер проходила проектная сессия, в рамках которой обсуждали идеи активной молодёжи, - рассказал проектный директор Форума молодых семей Григорий Сайфуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU