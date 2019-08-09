Участники Форума молодых семей в Псковской области назвали самый интересный проект мероприятия

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-09T14:51:27+03:00

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Участники первого Всероссийского форума молодых семей в Псковской области назвали самый интересный проект, придуманный в рамках мероприятия. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам мероприятия, участники форума Анна Адельгейм и Даниил Назарой рассказали, что самым значимым оказался патриотически направленный проект.

Одна из семей-участников предложила провести соревнование среди детей по скоростной гонке радиоуправляемых танков. А победителя гонки отправить на настоящие танковые баталии.

- Этот проект пробудит чувство патриотизма и любви к своей родине у подрастающих мальчишек, - рассказал участник Форума Даниил Назарой.

Участники форума выразили надежду на то, что эту инициативу действительно реализуют.

За время форума участники разработали 12 проектов, направленных на поддержку молодых семей со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU