Центральную улицу Пскова закроют на неделю из-за ремонта

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-09T16:19:23+03:00

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Центральную улицу областного центра закроют на неделю в связи с проведением ремонтных работ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, ограничение движения транспорта будет действовать с 9 утра 12 августа до 10 вечера 18 августа.

В этот период подрядная организация устранит аварию на участке канализационного коллектора по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В связи с этим городская администрация просит временно оказаться от поездок в центр города или перестроить маршрут заранее. Объехать перекрытый участок можно будет по 4 улицам. Среди них улицы Ленина, Карла Маркса, Советская и Некрасова.

КСТАТИ

Ограничения дорожного движения не коснутся общественного транспорта. Городские автобусы будут двигаться по прежней схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU