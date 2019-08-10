45 миллионов рублей получили псковские фермеры на развитие хозяйства

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-10T09:18:50+03:00

Пятнадцать фермеров из десяти районов Псковской области получили гранты. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Пятнадцать фермерских хозяйств в Псковской области получили гранты на общую сумму 45 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, победителями конкурсного отбора стали 12 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих хозяйства.

Семейные хозяйства получили самые большие гранты. Иван Токолов из Опочецкого района получил на развитие хозяйства 10 миллионов рублей, Татьяна Новикова из Локнянского района и Роман Поторокин из Палкинского района получили по 4,8 миллиона рублей.

Четыре начинающих фермера стали обладателями грантов на 3 миллиона. Наименьшая сумма материальной поддержки составила один миллион рублей.

Дополнительные средства пойдут на развитие молочного и мясного животноводства, птицеводства, овцеводства и растениеводства, помогут как начинающим фермерам, так и большим хозяйствам.

ИСТОЧНИК KP.RU