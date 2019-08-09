Два великолукских «коллектора» убили знакомого за долг в 500 рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-09T17:14:54+03:00

Фото: pixabay. Великолучане избили и выкинули из окна своего знакомого за долг в 500 рублей.

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Два великолукских «коллектора» убили знакомого мужчину, пытаясь вернуть долг в размере 500 рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, сотрудники полиции установили, что в преступлении виновны молодые люди 25 и 28 лет.

Приятели вспомнили, что их знакомый задолжал им деньги и 6 июля 2018 года отправились на его поиски. Мужчина оказался в заброшенном доме. «Коллекторы» стали угрожать ему, а затем избили и выкинули в окно. Из-за полученной черепно-мозговой травмы мужчина погиб на месте. А приятели решили отвести от себя подозрения и перенесли его тело к другому зданию. После этого преступники сбежали.

Сотрудникам полиции удалось задержать виновных. Суд приговорил каждого из мужчин к 7 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU