На благоустройство Сквера десантников в Бежаницах выделили 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-10T08:58:30+03:00

К сентябрю в Бежаницах преобразятся сразу несколько объектов

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В Бежаницком районе началось благоустройство памятных мест: сквера и братской могилы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, на улучшение Сквера десантников выделили 1,6 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что рабочие уже разбирают старое основание и устанавливают бордюры. Вскоре в бежаницком сквере появится новая пешеходная дорожка, скамейки, урны и будет заменен трубопровод. Сквер будет отреставрирован к 20 сентября.

В селе Чихачево благоустроят братскую могилу 215 воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за освобождение района в 1944 году. По сто тысяч рублей на работы направили районная администрация и областные власти. К началу сентября косметический ремонт завершится.

Также Сергей Михеев отметил, что работы на центральной площади на улице Комсомольской в Бежаницах уже наполовину завершены. Благоустройство площади обойдется в 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU