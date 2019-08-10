2019-08-10T08:58:30+03:00
Общество

На благоустройство Сквера десантников в Бежаницах выделили 1,6 миллиона рублей

К сентябрю в Бежаницах преобразятся сразу несколько объектов
Алиса Солнцева
Поделиться:
В сентябре Сквер десантников в Бежаницах преобразится.В сентябре Сквер десантников в Бежаницах преобразится.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Бежаницком районе началось благоустройство памятных мест: сквера и братской могилы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, на улучшение Сквера десантников выделили 1,6 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что рабочие уже разбирают старое основание и устанавливают бордюры. Вскоре в бежаницком сквере появится новая пешеходная дорожка, скамейки, урны и будет заменен трубопровод. Сквер будет отреставрирован к 20 сентября.

В селе Чихачево благоустроят братскую могилу 215 воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях за освобождение района в 1944 году. По сто тысяч рублей на работы направили районная администрация и областные власти. К началу сентября косметический ремонт завершится.

Также Сергей Михеев отметил, что работы на центральной площади на улице Комсомольской в Бежаницах уже наполовину завершены. Благоустройство площади обойдется в 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медали "За любовь и верность" получили две семьи из Пскова
В Псковской городской поликлинике прошел круглый стол с молодыми специалистами
45 миллионов рублей получили псковские фермеры на развитие хозяйства
Два великолукских «коллектора» убили знакомого за долг в 500 рублей
Центральную улицу Пскова закроют на неделю из-за ремонта
Участники Форума молодых семей в Псковской области назвали самый интересный проект мероприятия
Более трети участников Форума молодых семей в Псковской области составили дети
Семьи из 62 регионов посетили Псков в рамках работы форума молодых семей
Псковичей не пустят в драмтеатр и филармонию без чека о покупке билета
В Пскове определили территорию для постройки нового микрорайона
Губернатор Псковской области проконтролирует ситуацию с подтоплением в Великих Луках
В Дно появится спортивная площадка для сдачи норм ГТО
Полицейские обнаружили конопляное поле в Псковской области
Из квартиры псковского пенсионера «рабочие» похитили 140 тысяч
В великолукском лицее №10 завершается капремонт
Жителя Невельского района осудили за незаконный улов
Археологи нашли в Пскове известняковую литейную форму для изготовления пуль
В псковских магазинах выявили разбавленные молочные продукты
Роспотребнадзор назвал 12 псковских ресторанов, где гостей кормят фальсификатами молочных продуктов
Работа Великолукского агрохолдинга повлияла на рост производства свинины в России
На 20 процентов больше псковичей решили остаться учиться в родном регионе
Псковский государственный университет принял на бюджетное обучение более 650 студентов
Российские десантники рассказали о гонке преследования на «Десантном взводе – 2019»