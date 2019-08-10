Медали "За любовь и верность" получили две семьи из Пскова

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-10T14:16:59+03:00

Супруги вместе уже более 40 лет

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Две супружеские пары из Пскова получили медали «За любовь и верность», удостоверения к ним и лацканные знаки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, обладателями почетных наград стали семьи Никитенко и Платоновых. Супруги в браке более 40 лет.

- Спасибо вам за огромный труд, за то, что смогли сохранить свои семьи, пронести через годы любовь и тепло, - поблагодарила на торжественном вручении исполняющая полномочии главы города Елена Полонская и пожелала супругам здоровья, счастья, благополучия и внимания со стороны близких.

Нина и Николай Никитенко в браке 43 года. В семье двое детей и трое внуков. Лидия и Юрий Платоновы вместе 45 лет. У них двое детей и четверо внуков.

Фото: pskovgorod.ru. Стаж совместной жизни супругов Платоновых 45 лет.

- Главное в браке - крепкая любовь. Именно она позволяет пройти через все невзгоды и сохранить семью, - подчеркнул Юрий Платонов.

Месяцем ранее медали получили супружеские пары Груздовых и Горбачевых, отметившие в этом году "золотую свадьбу".

ИСТОЧНИК KP.RU