Как отмечали День физкультурника в Пскове
Флешмоб «На зарядку становись!» состоялся в Пскове в День физкультурника. Как прошла зарядка на городском пляже, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Зарядку для активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии» провела фитнес-тренер Наталья Ефимова.
- Здоровый образ жизни – это правильное направление, а одна из его составляющих – физические нагрузки, - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и отметила, что спорт, здоровье и красота сегодня интересны обществу.
На зарядке присутствовал советник гендиректора «Сибирской генерирующей компании» Игорь Максимов. По его мнению, День физкультурника объединяет поколения и разных людей: и начинающих спортсменов, и олимпийских чемпионов, и просто любителей активного образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU