Как отмечали День физкультурника в Пскове

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-11T08:53:37+03:00

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Флешмоб «На зарядку становись!» состоялся в Пскове в День физкультурника. Как прошла зарядка на городском пляже, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Зарядку для активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии» провела фитнес-тренер Наталья Ефимова.

- Здоровый образ жизни – это правильное направление, а одна из его составляющих – физические нагрузки, - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и отметила, что спорт, здоровье и красота сегодня интересны обществу.

На зарядке присутствовал советник гендиректора «Сибирской генерирующей компании» Игорь Максимов. По его мнению, День физкультурника объединяет поколения и разных людей: и начинающих спортсменов, и олимпийских чемпионов, и просто любителей активного образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU