Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в ДТП в Идрице
Российский поэт, музыкант и автор песен, лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степацов попал в аварию в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта музыканта в социальной сети «Instagram». Вадим Степанцов выставил в аккаунте видеообзор своего пострадавшего автомобиля Honda, погруженного на эвакуатор.
- Здравствуй, Идрица родная! – такими словами начинает видео российский музыкант.
Подробности аварии водитель не сообщает. Известно, что он держал путь в Ригу. Его здоровью ничего не угрожает и замысел путешествия в Латвию музыкант намерен воплотить, несмотря на происшествие.
- Друзья, спешим всех успокоить: Вадим Юрьич жив и здоров! А вот машинке повезло гораздо меньше, - сообщает администратор официальной страницы рок-группы «Бахыт-Компот» в социальной сети «Вконтакте» Станислав Марухин.
ИСТОЧНИК KP.RU