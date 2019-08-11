Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в ДТП в Идрице

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-11T11:31:12+03:00

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Российский поэт, музыкант и автор песен, лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степацов попал в аварию в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта музыканта в социальной сети «Instagram». Вадим Степанцов выставил в аккаунте видеообзор своего пострадавшего автомобиля Honda, погруженного на эвакуатор.

- Здравствуй, Идрица родная! – такими словами начинает видео российский музыкант.

Подробности аварии водитель не сообщает. Известно, что он держал путь в Ригу. Его здоровью ничего не угрожает и замысел путешествия в Латвию музыкант намерен воплотить, несмотря на происшествие.

- Друзья, спешим всех успокоить: Вадим Юрьич жив и здоров! А вот машинке повезло гораздо меньше, - сообщает администратор официальной страницы рок-группы «Бахыт-Компот» в социальной сети «Вконтакте» Станислав Марухин.

ИСТОЧНИК KP.RU