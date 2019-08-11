Лжеэлектрик украл у пожилой псковички 21 тысячу рублей
Мужчина представился работником коммунальной службы и обокрал пенсионерку из Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в городское отделение управления с заявлением обратилась женщина 1945 года рождения.
Как отмечают в пресс-службе, днем 9 августа в квартиру пенсионерки в городе Пскове на Ольгинской набережной пришел неизвестный и представился сотрудником коммунальной службы. Мужчина объяснил пенсионерке, что ему необходимо проверить электрические сети.
Приняв преступника за электрика, женщина впустила его в квартиру. После завершения «работ» псковичка обнаружила, что из квартиры пропала 21 тысяча рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по 158 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», выясняются подробности дела и ведется поиск злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU