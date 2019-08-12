День физкультурника в Пустошке собрал более 300 спортсменов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-12T10:53:58+03:00

В честь Дня физкультурника в Пустошке прошли соревнования по волейболу. Фото: Евгения ГУСЕВА

На спортивном празднике нашлось занятие и для детей, и для взрослых

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Празднование Дня физкультурника в Пустошке собрало более 300 спортсменов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках празднования 10 августа в городе прошло спортивное мероприятие.

Активных горожан поприветствовал председатель комитета по спорту администрации региона Иван Штылин. Перед началом мероприятий он поздравил спортсменов с профессиональным праздником и подчеркнул важность спорта для здоровья.

Спортивный праздник начался с всеобщей разминки, в которой поучаствовали чемпионы. После этого на территории города развернулись спортплощадки, где жители смогли поиграть в футбол и волейбол, посоревноваться стрельбе из пневматической винтовки, проверить свои силы на бадминтонной площадке и в шахматном турнире.

Юных гостей мероприятия ждали эстафеты и гонки на велосипедах и самокатах. В рамках празднования горожане также смогли сдать нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU