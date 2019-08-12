День физкультурника в Пустошке собрал более 300 спортсменов
Празднование Дня физкультурника в Пустошке собрало более 300 спортсменов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках празднования 10 августа в городе прошло спортивное мероприятие.
Активных горожан поприветствовал председатель комитета по спорту администрации региона Иван Штылин. Перед началом мероприятий он поздравил спортсменов с профессиональным праздником и подчеркнул важность спорта для здоровья.
Спортивный праздник начался с всеобщей разминки, в которой поучаствовали чемпионы. После этого на территории города развернулись спортплощадки, где жители смогли поиграть в футбол и волейбол, посоревноваться стрельбе из пневматической винтовки, проверить свои силы на бадминтонной площадке и в шахматном турнире.
Юных гостей мероприятия ждали эстафеты и гонки на велосипедах и самокатах. В рамках празднования горожане также смогли сдать нормативы ГТО.
ИСТОЧНИК KP.RU