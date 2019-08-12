2019-08-12T12:20:05+03:00
Общество

В Дновском районе отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково

Жителей ждали концерты, конкурсы и игры
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com. Татьяне Пахомовой вручили композицию с конкурса "Деревенский букет".Фото: vk.com. Татьяне Пахомовой вручили композицию с конкурса "Деревенский букет".
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Дновском районе Псковской области отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», в честь праздника там прошли концерты, конкурсы и игры. Об этом написала на своей странице в соцсети советник главы региона Татьяна Пахомова.

Она посетила праздничные мероприятия. И по итогам визита отдельно отметила организаторов конкурса «Деревенский букет». Татьяна Пахомова рассказала, что после выставки один из букетов подарили ей.

Советник главы Псковской области поздравила жителей деревень с праздником. Она пожелала людям здоровья и счастья, а их малой родине — процветания.

КОНКРЕТНО

Татьяна Пахомова — выдвиженец от партии «Единая Россия». На выборах в Единый день голосования 8 сентября она поборется с претендентами от других партий за пост главы Дновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Островского района: реставрация цепных мостов в городе начнётся уже в этом году
Двум нетрезвым автолюбителям из Пскова грозит уголовная ответственность
На улице Юности в Пскове 25 августа запустят движение автотранспорта
Псковским учителям предоставят льготный проезд во время летних каникул
Новые «скорые» и школьные автобусы появятся в Псковской области
Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках
День физкультурника в Пустошке собрал более 300 спортсменов
Компания «Экопром» проведёт приём жителей Себежского района
Труп одного из участников ДТП в Островском районе обнаружили у 9-этажки в Пскове
Петербуржцу грозит тюрьма за угон из Псковской области прицепа с алкоголем и автокрана
Археологический центр приглашает псковичей отпраздновать День археолога вместе
Лжеэлектрик украл у пожилой псковички 21 тысячу рублей
Лидер группы «Бахыт-Компот» попал в ДТП в Идрице
В строительной отрасли Псковской области трудятся первоклассные профессионалы - Михаил Ведерников
Как отмечали День физкультурника в Пскове
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Островском районе
Медали "За любовь и верность" получили две семьи из Пскова
В Псковской городской поликлинике прошел круглый стол с молодыми специалистами
45 миллионов рублей получили псковские фермеры на развитие хозяйства
На благоустройство Сквера десантников в Бежаницах выделили 1,6 миллиона рублей