В Дновском районе отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-12T12:20:05+03:00

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В минувшие выходные в Дновском районе Псковской области отпраздновали Дни деревень Хотовань и Филиппково. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Вконтакте», в честь праздника там прошли концерты, конкурсы и игры. Об этом написала на своей странице в соцсети советник главы региона Татьяна Пахомова.

Она посетила праздничные мероприятия. И по итогам визита отдельно отметила организаторов конкурса «Деревенский букет». Татьяна Пахомова рассказала, что после выставки один из букетов подарили ей.

Советник главы Псковской области поздравила жителей деревень с праздником. Она пожелала людям здоровья и счастья, а их малой родине — процветания.

КОНКРЕТНО

Татьяна Пахомова — выдвиженец от партии «Единая Россия». На выборах в Единый день голосования 8 сентября она поборется с претендентами от других партий за пост главы Дновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU