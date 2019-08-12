2019-08-12T13:19:42+03:00
Общество

Псковским учителям предоставят льготный проезд во время летних каникул

Меры поддержки педагогов обсудили в областной администрации
Анна БЫСТРОВА
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Социальный пакет педагогов Псковской области планируют расширить в ближайшее время.Социальный пакет педагогов Псковской области планируют расширить в ближайшее время.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Педагогам Псковской области предоставят льготный проезд во время летних каникул. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram», эту инициативу глава региона обсудил во время встречи с председателем регионального отраслевого союза Натальей Горбачевой.

Во время обсуждения Михаил Ведерников предложил дополнительно поддержать работников сферы образования региона. Инициатива коснулась не только молодых учителей, но и педагогов со стажем. Для специалистов, трудящихся в малых населённых пунктах, предлагается организовывать выездные медосмотры, а также расширить их социальный пакет.

- 100 млн рублей мы выделяем ежегодно на меры поддержки педагогов. С этим напрямую связано будущее и нашей области, и нашей страны, - написал губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

Глава Псковской области отметил, что эти предложения в дальнейшем планируется обсудить с сотрудниками сферы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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