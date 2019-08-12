2019-08-12T15:17:48+03:00
Общество

На улице Юности в Пскове 25 августа запустят движение автотранспорта

Отремонтированный участок дороги осмотрел Александр Братчиков
Анна БЫСТРОВА
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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На улице Юности в Пскове 25 августа планируют запустить движение автотранспорта. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», дату запуска дороги в эксплуатацию озвучил руководитель администрации Александр Братчиков во время осмотра отремонтированного участка 12 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проверяющие отметили, что на одном из участков дороги асфальт не соответствует требуемой толщине. В связи с этим подрядчику придётся снять покрытие и уложить его заново. Кроме того, у подрядной организации потребовали углубить два канализационных люка, чтобы не допустить затопления дороги во время сильных дождей.

В настоящее время подрядная организация устанавливает светофоры, после этого строители начнут наносить дорожную разметку. Все работы должны быть завершены к началу учебного года, так как по ремонтируемой автодороге родители возят детей в близлежащую школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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