2019-08-12T15:50:46+03:00
Происшествия

Двум нетрезвым автолюбителям из Пскова грозит уголовная ответственность

Нарушителей задержали на минувших выходных
Анна БЫСТРОВА
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Мужчинам грозит уголовная ответственность за повторное правонарушение.Мужчинам грозит уголовная ответственность за повторное правонарушение.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Двум нетрезвым автомобилистам из Пскова, повторно задержанным за рулём состоянии алкогольного опьянения, грозит уголовная ответственность. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обоих нарушителей задержали на прошедших выходных.

Одного из нарушителей сотрудники Госавтоинспекции остановили ночью на улице Олега Кошевого. Полицейские проверили у 34-летнего автомобилиста документы и при этом выяснили, что водитель иномарки находится в нетрезвом состоянии.

В воскресенье днём дорожные полицейские задержали ещё одного нетрезвого автолюбителя. 39-летний пскович двигался по улице Михайловской в деревне Борисовичи близ областного центра.

Оба нарушителя в этом году уже попадались правоохранительным органам за рулём в нетрезвом виде. Поэтому мужчинам грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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