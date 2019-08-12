Двум нетрезвым автолюбителям из Пскова грозит уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-12T15:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Двум нетрезвым автомобилистам из Пскова, повторно задержанным за рулём состоянии алкогольного опьянения, грозит уголовная ответственность. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обоих нарушителей задержали на прошедших выходных.

Одного из нарушителей сотрудники Госавтоинспекции остановили ночью на улице Олега Кошевого. Полицейские проверили у 34-летнего автомобилиста документы и при этом выяснили, что водитель иномарки находится в нетрезвом состоянии.

В воскресенье днём дорожные полицейские задержали ещё одного нетрезвого автолюбителя. 39-летний пскович двигался по улице Михайловской в деревне Борисовичи близ областного центра.

Оба нарушителя в этом году уже попадались правоохранительным органам за рулём в нетрезвом виде. Поэтому мужчинам грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU