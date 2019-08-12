Глава Островского района: реставрация цепных мостов в городе начнётся уже в этом году

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-12T16:26:19+03:00

Глава Островского района уверен, что подрядчик заявится на аукцион и начнёт ремонт уже в этом году. Фото: Светлана Пикалёва

Из бюджета поступит более 308 миллионов на ремонтные работы

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Глава Островского района Дмитрий Быстров считает, что реставрационные работы на территории цепных мостов в городе Острове удастся начать уже в 2019 году. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом он заявил во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что аукцион на проведение ремонтных работ на объекте уже опубликован на сайте государственных закупок. Глава Островского района также отметил, что работу необходимо будет завершить в течение двух лет. Таким образом, если строители приступят к ремонту в этом году, то к концу 2020 мосты обновят полностью.

Островские мосты возвели по указу императора Николая I в 19-м веке.Фото: Светлана Пикалёва

КОНКРЕТНО

Подрядной организации необходимо заменить опорные части, очистить металл от коррозии и обработать его специальным составом, заменить деревянный настил моста, установить новые перила и оборудовать систему водоотведения. Предусмотрены и другие виды работ общей стоимостью более 308 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU