2019-08-13T09:51:38+03:00
Общество

Новая спортивная площадка появилась в Пскове на Ижорского батальона

Футбольное поле и волейбольная площадка появились во дворе
Алиса Солнцева
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Фото: okrug11.ru Взрослые и дети готовы каждый день участвовать в турнирах по футболу и волейболу.Фото: okrug11.ru Взрослые и дети готовы каждый день участвовать в турнирах по футболу и волейболу.
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На улице Ижорского батальона в Пскове возле дома №10 восстановили детскую площадку и обустроили территорию для спортивных игр. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В песочницу завезли новый песок, на поле установили футбольные ворота, на площадке натянули волейбольную сетку и оградили территорию рабицей. Конструкции на игровой площадке покрасили, и сегодня она уже радует жителей двора, которые каждый день играют в футбол и волейбол.

Для благоустройства детской площадки и обустройства территории для игр с мячом приложили усилия активные жители двора, депутат по округу №12 Григорий Стороненков и управляющая компания ЖЭУ-16. Жители улицы Ижорского батальона благодарят парламентария и управляющую организацию за помощь в благоустройстве двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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