2019-08-13T09:54:01+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поздравил военнослужащих с Днём ВВС

Глава региона заявил, что страна гордится героизмом российских авиаторов
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников поздравил военных лётчиков с Днём ВВС России.Михаил Ведерников поздравил военных лётчиков с Днём ВВС России.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Глава региона Михаил Ведерников поздравил военных лётчиков с Днём военно-воздушных сил Российской Федерации. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор отметил богатое историческое прошлое этого вида вооружённых сил. Он также заявил, что смелость и героизм авиаторов дают жителям страны повод для гордости.

- Для Псковской области особенная честь, что именно на ее территории базируется один из немногих авиационных полков, носящих наименование «Берлинский». Современные авиаторы 334-го военно-транспортного полка успешно продолжают традиции великих героев, - подчеркнул глава Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил военных лётчиков за несение службы. И пожелал им здоровья, выдержки в нелёгком труде, а также достижения новых рубежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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