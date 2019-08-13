Великолучанину грозит наказание за кражу детского пособия у несовершеннолетней матери своего ребёнка

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-13T10:32:05+03:00

Молодой отец три месяца тратил на алкоголь и сигареты детское пособие своего маленького ребёнка. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Он похитил более 23 тысяч рублей

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Жителю Великих Лук грозит уголовное наказание за кражу детского пособия у несовершеннолетней матери своего ребёнка. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета Российский Федерации по Псковской области, 19-летний молодой человек неоднократно обворовывал свою сожительницу.

Сотрудники следственного отдела выяснили, что житель Великих Лук пользовался мобильным телефоном своей несовершеннолетней подруги. Так как прежде аппарат принадлежал девушке, сим -карта внутри телефона была оформлена на её документы. Когда в январе 2019 молодой человек получил уведомление о зачислении на банковскую карточку социального пособия на их общего ребёнка, он решил воспользоваться этими деньгами. Злоумышленник отправил sms-команду на сервисный номер банка и перевёл часть детского пособия себе.

Таким способом 19-летний отец с января по март «обогатился» более чем на 23 тысячи рублей. Эти деньги он потратил на алкоголь и сигареты.

Полицейские собрали достаточное количество доказательств вины великолучанина. Уголовное дело в его отношении отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU