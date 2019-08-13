2019-08-13T10:40:22+03:00
Общество

Псковская область потратит более 260 миллионов рублей на создание мест в детских садах

Объявили аукционы на строительство детских садов
Алиса Солнцева
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Еще больше малышей поступят в детский сад в 2020 году.Еще больше малышей поступят в детский сад в 2020 году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аукцион на создание ясельной пристройки к детскому саду «Рябинушка» на 80 мест объявили в Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, заявки от подрядчиков принимаются до 21 августа, а работы завершатся уже к 20 декабря.

Более 53 миллионов рублей Псковский район выделит из бюджета на создание дополнительных мест для малышей. В целях повышения доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет регион участвует в государственной программе «Развитие образования».

Кроме того, в Пскове повторно объявили аукцион на строительство детского сада на улице Алехина на 270 мест. Стартовая цена – 210 миллионов рублей.

Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в Пскове, Псковском районе и Великих Луках происходит в рамках национальных проектов. В рамках проекта «Демография» регион получит 912 миллионов рублей, в рамках проекта «Образование» - 732 миллиона. Благодаря этому в области появятся более 1,2 тысячи дополнительных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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