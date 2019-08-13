Пскович зарезал свою супругу из-за непогашенных кредитов и долгов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-13T13:12:40+03:00

Пскович не смог простить своей жене из Ставропольского края непогашенные кредиты. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Преступник сам обратился в полицию и рассказал о случившемся

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В Санкт-Петербурге 26-летний уроженец Пскова зарезал свою супругу из-за непогашенных кредитов и множественных долгов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», расследованием убийства в настоящее время занимается полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга. Об этом передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Санкт-Петербург».

Инцидент произошёл 12 августа в одной из коммунальных квартир на улице Вадима Шефнера в северной столице. Поздно вечером между псковичом и его 28-летней женой из Ставропольского края разгорелся скандал из-за невыплаченных кредитов. В результате мужчина около 23.30 в порыве ярости зарезал свою супругу.

Осознав свой поступок, пскович сам позвонил в полицию и рассказал об убийстве. Полицейские задержали преступника. Им удалось установить, что в Санкт-Петербурге пскович работал менеджером в магазине бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU