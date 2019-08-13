Открытый кубок А. Невского по армрестлингу пройдет в Пскове
Открытый кубок по армрестлингу, посвященный памяти святого князя Александра Невского, пройдет в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, соревнования пройдут 18 августа в 12.00.
Участники будут разделены на следующие группы по полу, возрасту и весовой категории:
- юниоры (14 лет-21 год): до 70 килограммов, 71-80 килограммов, более 80 килограммов;
- мужчины (старше 21 года): до 75 килограммов, 76-84 килограммов, 85-95 килограммов, более 95 килограммов.
- девушки: абсолютная весовая категория.
К участию приглашаются спортсмены в возрасте от 14 лет по предварительной регистрации. Соревнование предусматривает стартовый взнос.
Заявки можно подать до 16 августа по телефону 89062226021 или электронной почте armpskov@yandex.ru. Подробности проведения состязаний и условий участия уточняйте у организаторов.
КОНКРЕТНО
Открытый кубок А. Невского по армрестлингу пройдет в Пскове 18 августа на Советской набережной, 1/2 в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU