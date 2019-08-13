Псков вошёл в пятёрку лучших городов России по мнению известного блогера Ильи Варламова

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-13T13:02:54+03:00

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Псков занял пятое место в личном рейтинге лучших городов России по мнению известного блогера-путешественника Ильи Варламова. Как стало известно Комсомольской правде-Псков», об этом молодой человек написал на своей странице на платформе «Живой Журнал» в сети Интернет.

ТОП городов, в которых путешественник хотел бы жить, появлялся и раньше. В 2017 Псков занял второе место в рейтинге. Илья Варламов так написал о городе: «Псков очень хороший, а будет ещё лучше!». Однако в 2019 году областной центр оказался на пятой позиции в списке. Блогер объяснил передвижки тем, что за прошедшее время успел исколесить ещё 20 городов России.

КОНКРЕТНО

«Золото» в личном рейтинге городов Ильи Варламова получил Екатеринбург. За ним следуют Казань и Севастополь. На четвёртом месте оказался Воронеж, там путешественника зацепили «горящие глаза молодёжи». Всего в списке лучших городов 40 пунктов. Последнее место блогер присудил Великому Новгороду.

ИСТОЧНИК KP.RU