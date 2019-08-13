Регоператор вывез 90 кубометров мусора с острова Залита в Псковской области
В августе регоператор вывез около 90 кубометров мусора с острова Залита в Псковской области. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экопром» Сергей Пайст, в летний период количество мусора на территории острова растёт, так как туда прибывает множество туристов.
По словам руководителя компании, очень важно, что местные жители проявляют сознательность и складывают мусор в прочные мешки, прежде чем отнести к площадкам накопления. Благодаря этому отходы не разлетаются по острову.
КСТАТИ
Компания «Экопром» регулярно очищает от коммунальных отходов остров Залита в Псковском озере. В мае сотрудники предприятия вывезли оттуда 50 кубометров мусора, а в конце июня — порядка 70 кубометров. Следующий выезд на остров для вывоза отходов запланирован в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU