2019-08-13T14:09:14+03:00
Общество

Регоператор вывез 90 кубометров мусора с острова Залита в Псковской области

В следующий раз мусор с острова заберут в сентябре
Анна БЫСТРОВА
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Региональный оператор по обращению с ТКО вывез 90 кубометров мусора с острова в Псковском озере.Региональный оператор по обращению с ТКО вывез 90 кубометров мусора с острова в Псковском озере.
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В августе регоператор вывез около 90 кубометров мусора с острова Залита в Псковской области. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экопром» Сергей Пайст, в летний период количество мусора на территории острова растёт, так как туда прибывает множество туристов.

По словам руководителя компании, очень важно, что местные жители проявляют сознательность и складывают мусор в прочные мешки, прежде чем отнести к площадкам накопления. Благодаря этому отходы не разлетаются по острову.

КСТАТИ

Компания «Экопром» регулярно очищает от коммунальных отходов остров Залита в Псковском озере. В мае сотрудники предприятия вывезли оттуда 50 кубометров мусора, а в конце июня — порядка 70 кубометров. Следующий выезд на остров для вывоза отходов запланирован в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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