2019-08-13T14:44:55+03:00
Общество

Свиноводческий комплекс и посевные площади в Невельском районе смогли увидеть участники экскурсии от Великолукского агрохолдинга

Компания организовала выезд, чтобы показать уровень проделанной работы
Анна БЫСТРОВА
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Великолукский агрохолдинг начал освоение и обработку бывших колхозных земель в Невельском районе.Великолукский агрохолдинг начал освоение и обработку бывших колхозных земель в Невельском районе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Участники экскурсии от Великолукского агропромышленного холдинга смогли увидеть в Невельском районе современный свиноводческий комплекс и обширные поля с зерновыми. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе агрохолдинга, компания организовала выезд с участием руководителя Дениса Ладыгина, чтобы продемонстрировать уровень восстановления сельхозземель в регионе.

В Невельском районе участникам выезда показали территорию свиноводческого комплекса, а также комбикормовый завод и поля, засеянные зерновыми культурами. Экскурсанты обратили внимание на обилие бывших колхозных полей, которые агрохолдинг также начинает осваивать.

Затем участники выезда продегустировали продукцию компании и побеседовали с представителями компании. В целом экскурсанты остались довольны поездкой. Они отметили, что холдинг всегда идёт на встречу, и поэтому его специалисты готовы ответить на все вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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