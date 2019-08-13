2019-08-13T16:50:06+03:00
Общество

В бюджет Псковской области поступит около 940 миллионов на ремонт дорог

Соглашение об этом подписал Дмитрий Медведев
Анна БЫСТРОВА
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Полученные средства направят на ремонт дорог, мостов и путепроводов.Полученные средства направят на ремонт дорог, мостов и путепроводов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В бюджет Псковской области поступит 939 миллионов 333 тысячи рублей на ремонт дорожного покрытия. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», решение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В настоящее время документы можно посмотреть на портале правовой информации.

Средства направлены в рамках реализации государственной программы под названием «Развитие транспортной инфраструктуры». При этом часть суммы выделит и федеральный дорожный фонд.

Полученные деньги регион направит на осуществление социально значимых инициатив в сфере дорожного хозяйства. На эти цели выделят боле 419 миллионов из общей суммы. Кроме того, 270 миллионов пойдут на ремонт мостов, путепроводов, труб и эстакад региона. А ещё 250 — на расширение региональных и межмуниципальных автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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