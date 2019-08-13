2019-08-13T17:47:58+03:00
Общество

«Убитые дороги» разработали план велодорожек в Пскове

«Велодорожки в городе — возможно», - замечают активисты
Алиса Солнцева
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Фото: vk.com. Проект городских велодорожек направлен в администрацию.Фото: vk.com. Проект городских велодорожек направлен в администрацию.
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Общественное движение «Убитые Дороги» направит в администрацию Псковской области план велодорожек. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального сообщества движения в социальной сети «Вконтакте».

- Велодорожек крайне мало, они расположены только в туристических местах и не всегда правильно обозначены разметкой и знаками, - пишут участники «Убитых дорог».

Цель активистов – дать псковичам возможность не только совершать велопрогулки в парках, но и передвигаться по городу на двухколесном транспорте. В прошлом году «Убитые дороги» подготовили проект по созданию велодорожек в Пскове, но администрация его не поддержала.

12 августа участники «Убитых дорог» и активисты велодвижения проехали по разработанным маршрутам, чтобы доказать, что в Пскове возможно разработать сеть удобных велодорожек.

- Вчера мы наглядно показали, что даже в существующей застройке в Пскове, соблюдая требования ГОСТа, реально организовать велодорожки по основным направлениям, - отмечают участники в официальном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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