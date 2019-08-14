2019-08-14T09:50:01+03:00
Звезды

Около 400 сето из России и Эстонии поучаствуют в традиционном фестивале в Печорском районе

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в Псковской области в 12-й раз
Анна БЫСТРОВА
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Для многих сето из Эстонии фестиваль - единственная возможность встретиться с близкими.Для многих сето из Эстонии фестиваль - единственная возможность встретиться с близкими.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Ежегодный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» соберёт в Псковской области около 400 представителей народности сето. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие уже в 12-й раз пройдёт на территории деревни Сигово Печорского района.

Музей-усадьба 28 августа распахнёт двери для представителей народности, живущих в России и Эстонии. На фестиваль прибудут также творческие коллективы и ремесленники, которые возрождают традиции сето.

Участники фестиваля посетят церковную службу в Псково-Печерском монастыре, а затем организуют праздничное шествие в музее-усадьбе в Сигово. В рамках мероприятия организаторы фестиваля откроют ярмарку изделий и дадут возможность отведать блюда национальной кухни сето. На протяжении фестиваля будут работать интерактивные площадки. А завершится традиционное гуляние ярким концертом, в котором поучаствуют более 20 коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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