Около 400 сето из России и Эстонии поучаствуют в традиционном фестивале в Печорском районе
Ежегодный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» соберёт в Псковской области около 400 представителей народности сето. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие уже в 12-й раз пройдёт на территории деревни Сигово Печорского района.
Музей-усадьба 28 августа распахнёт двери для представителей народности, живущих в России и Эстонии. На фестиваль прибудут также творческие коллективы и ремесленники, которые возрождают традиции сето.
Участники фестиваля посетят церковную службу в Псково-Печерском монастыре, а затем организуют праздничное шествие в музее-усадьбе в Сигово. В рамках мероприятия организаторы фестиваля откроют ярмарку изделий и дадут возможность отведать блюда национальной кухни сето. На протяжении фестиваля будут работать интерактивные площадки. А завершится традиционное гуляние ярким концертом, в котором поучаствуют более 20 коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU