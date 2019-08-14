Великолучанину грозит тюрьма за истязание своей 70-летней матери

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-14T10:13:56+03:00

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Жителю Великолукского района грозит тюремное заключение за неоднократные истязания своей 69-летней матери. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Великолукского района, мужчина неоднократно избивал пенсионерку, чтобы доказать свою правоту в словесных перепалках.

Сотрудники следственного отдела выяснили, что 42-летний великолучанин впервые ударил свою мать 13 марта 2019 года. Между пенсионеркой и её сыном разгорелся спор. Мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, дважды ударил пострадавшую ногой в область левого бедра. Следующий конфликт случился 24 марта. Великолучанин вновь ударил мать. На этот раз по щеке. А 17 апреля нетрезвый сын схватил пенсионерку за руки, вывернул их, а затем стал избивать мать деревянной рейкой но ногам и голове.

Женщина получила многочисленные ссадины и кровоподтеки и обратилась в полицию. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU