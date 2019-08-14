Уникальная выставка «Псковская область: события и люди» откроется в региональном архиве
Уникальная выставка под названием «Псковская область: события и люди» откроется в государственном архиве Псковской области. Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» директор учреждения Валерий Кузьмин, экспозиция, которую покажут гостям, создана к 75-летию со дня образования Псковской области.
С 19 по 23 августа жители региона смогут в рамках выставки рассмотреть документы и фотографии о создании областных органов госвласти, ознакомиться с личными делами людей и увидеть документы о назначениях на управленческие посты первых лиц Псковской области. Кроме того, посетители экспозиции смогут полюбоваться снимками населённых пунктов региона.
Выставку можно осмотреть в государственном архиве Псковской области по адресу ул. Петрова, д. 1.
ИСТОЧНИК KP.RU