2019-08-14T10:39:40+03:00
Звезды

Уникальная выставка «Псковская область: события и люди» откроется в региональном архиве

Экспозиция посвящена юбилею со дня образования Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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Псковичей приглашают познакомиться с документами и рассмотреть фотокарточки из разных уголков региона.Псковичей приглашают познакомиться с документами и рассмотреть фотокарточки из разных уголков региона.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Уникальная выставка под названием «Псковская область: события и люди» откроется в государственном архиве Псковской области. Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» директор учреждения Валерий Кузьмин, экспозиция, которую покажут гостям, создана к 75-летию со дня образования Псковской области.

С 19 по 23 августа жители региона смогут в рамках выставки рассмотреть документы и фотографии о создании областных органов госвласти, ознакомиться с личными делами людей и увидеть документы о назначениях на управленческие посты первых лиц Псковской области. Кроме того, посетители экспозиции смогут полюбоваться снимками населённых пунктов региона.

Выставку можно осмотреть в государственном архиве Псковской области по адресу ул. Петрова, д. 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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