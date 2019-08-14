За кражу с особо крупном размере суд назначил великолукскому мошеннику 4,5 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-14T11:04:40+03:00

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За кражу денежных средств в особо крупном размере суд назначил мошеннику из Великих Лук 4,5 года тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, Великолукский городской суд уже признал злоумышленника виновным в преступлении.

Сотрудники полиции установили, что в 2016 году великолучанин от лица руководителя одной из коммерческих компаний подписал с другими фирмами соглашения о поставке стройматериалов. Сообразно документам, организации перевели мошеннику более 445 тысяч рублей. Однако мужчина решил не выполнять условий договора, перевёл деньги на свой счёт и потратил их на свои нужды.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы за защитой. Суд рассмотрел все обстоятельства происшествия и приговорил великолучанина к 4 годам и 6 месяцам заключения. Мужчине предстоит отправиться в тюрьму общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU