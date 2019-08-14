Производство свинины в Великолукском агропромышленном холдинге выросло на 28 процентов
Великолукский свиноводческий комплекс увеличил свои показатели на 28 процентов по сравнению с результатами 2018 года. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе предприятия.
Результаты Псковской области отразились на показателях производства свинины по всей России.
По подсчетам министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в первом полугодии 2019 года производство свинины в живом весе увеличилось на 4,1 процента. За это время в России произведено 2,33 миллиона тонн свинины.
Псковская область стала лидером по увеличению этих показателей. Прирост также обеспечили Белгородская, Воронежская, Курская и Липецкая области.
Великолукский агропромышленный холдинг входит в тройку крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в государстве. Свиноводческий комплекс предприятия является одним из ведущих российских сельскохозяйственных операторов России.
ИСТОЧНИК KP.RU