Производство свинины в Великолукском агропромышленном холдинге выросло на 28 процентов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-14T11:31:39+03:00

2,33 миллиона тонн свинины произведено в России за полгода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Псковская область стала лидером по увеличению показателей производства свинины по России

Изменить размер текста: A A

Великолукский свиноводческий комплекс увеличил свои показатели на 28 процентов по сравнению с результатами 2018 года. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе предприятия.

Результаты Псковской области отразились на показателях производства свинины по всей России.

По подсчетам министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в первом полугодии 2019 года производство свинины в живом весе увеличилось на 4,1 процента. За это время в России произведено 2,33 миллиона тонн свинины.

Псковская область стала лидером по увеличению этих показателей. Прирост также обеспечили Белгородская, Воронежская, Курская и Липецкая области.

Великолукский агропромышленный холдинг входит в тройку крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в государстве. Свиноводческий комплекс предприятия является одним из ведущих российских сельскохозяйственных операторов России.

ИСТОЧНИК KP.RU