Автолюбитель из Великолукского района чуть не погубил в ДТП своего брата и сбежал с места аварии

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-14T11:33:30+03:00

Автомобиль несколько раз перевернулся и съехал в левый кювет. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Автомобилист из Великолукского района Псковской области чуть не погубил в ДТП своего брата и, испугавшись наказания, сбежал с места аварии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Великолукского района, в результате действий 25-летнего нарушителя, пассажир автомобиля получил тяжкие повреждения.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в 11 часов вечера 13 июня 2019 года молодой человек без прав на управление транспортом ехал по автодороге на иномарке. На пассажирском сиденье авто вместе с ним находился брат. Следователи уверяют, что великолучанин двигался со скоростью более 100 километров в час и при этом переключал музыку в магнитоле. Близ деревни Землянично иномарку занесло. Автомобиль несколько раз перевернулся и съехал в кювет.

При этом пассажир авто получил многочисленные переломы, а также ушиб лёгких и сотрясение мозга. Пытаясь избежать ответственности за содеянное, водитель скрылся с места ДТП.

Теперь ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU