2019-08-14T15:20:12+03:00
Спорт

Псковская область впервые станет «домом» всероссийского этапа шахматного турнира

Шахматисты посоревнуются по швейцарской системе
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области пройдёт всероссийский этап шахматного турнира.В Псковской области пройдёт всероссийский этап шахматного турнира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Псковская область впервые станет «домом» всероссийского этапа шахматного турнира под названием «Рапид Гран-при России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной федерации шахмат, мероприятие пройдёт на территории великолукского шахматного клуба с 30 августа по 2 сентября. Площадка в Великих Луках выбрана в связи с тем, что в городе живут три ведущих игрока международной организации шахматистов.

Шахматисты посоревнуются по швейцарской системе. Им придётся преодолеть девять туров игры. В течение которой на обдумывание хода игроки будут получать по 15 минут.

Победителю турнира вручат кубок и золотую медаль с портретом первого русского шахматного мастера, теоретика этого вида спорта, Александра Петрова. Кроме того, лучшему шахматисту России достанется денежное вознаграждение в 85 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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