2019-08-14T16:44:49+03:00
Общество

Новый главный архитектор Пскова обозначил основные задачи

Каким видит Псков новый главный архитектор
Алиса Солнцева
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Фото: informpskov.ru. "Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить новым строительством как в историческом центре, так и в фоновой застройке", - Евгений Скачков.Фото: informpskov.ru. "Приоритетной задачей ставлю для себя не навредить новым строительством как в историческом центре, так и в фоновой застройке", - Евгений Скачков.
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С начала августа к своим обязанностям приступил новый главный архитектор Пскова – Евгений Скачков. В интервью с корреспондентом Псковского агентства информации главный архитектор рассказал о концепциях своей работы и задачах.

Первостепенным для Евгения Скачкова будет поиск баланса между модернизацией городского пространства и сохранением историко-культурной уникальности города.

Городской пейзаж должен разумно сочетать природу и благоустроенные территории. Особое внимание в своей работе главный архитектор уделит паркам, скверам, набережным.

В Пскове по-прежнему остается необходимость создать комфорт для инвалидов и слабовидящих.

К оформлению публичного пространства главный архитектор собирается подойти с профессиональным отношением. Город, по мнению главного архитектора, должен выглядеть гармонично, в нем должно быть удобно ориентироваться, все объекты должны быть выполнены "профессионально, с хорошим дизайнерским и художественным замыслом и вкусом, и самое главное, без нарушений закона".

ИСТОЧНИК KP.RU

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