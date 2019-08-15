2019-08-15T09:56:28+03:00
Общество

В детском саду «Кораблик» в Пскове потратят около 1,5 миллионов на замену сантехники

Работы завершатся к началу учебного года
Анна БЫСТРОВА
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Садик №37 в Пскове готов принять детей в новом учебном году.Садик №37 в Пскове готов принять детей в новом учебном году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На полную замену сантехники и ремонт санузлов в детском саду «Кораблик» в Пскове потратят около 1,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, об этом заявила директор учреждения Дарья Попова, во время визита и.п. главы города Елены Полонской.

Она побывала в дошкольном учреждении №37, чтобы оценить уровень готовности детсада к новому учебному году. Во время проверки 14 августа оказалось, что к 1 сентября в «Кораблике» завершился ремонт в ряде помещений. На эти цели учреждение потратило 40 тысяч рублей. Кроме того, детсад установил новое ограждение, стоимость которого составила один миллион рублей. Для сохранения тепла в группах в «Кораблике» установили и окна за 500 тысяч рублей. Перед стартом учебного года строителям ещё предстоит обновить сантехнику в детском саду.

По итогам осмотра Елена Полонская заявила, что детсад соответствует всем требованиям и готов принять малышей 1 сентября. И.п. главы города также подчеркнула, что в «Кораблике» чувствуется хозяйская рука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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