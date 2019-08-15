Теплоход «Псков» предлагает гостям удивительную прогулку по реке Великой

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-15T11:10:54+03:00

В жаркий летний день так и тянет к воде!

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Теплоход «Псков» приглашает гостей на борт! Прогулка по реке Великой, возможность полюбоваться шикарными видами Пскова с необычного ракурса – отличная идея для отдыха в летний солнечный день.

Ежедневно с 12.00 на набережной реки Великой между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной вас ждет теплоход «Псков». Вы узнаете, как смотрится город с борта судна: увидите древние стены Кремля, слияние Великой и Псковы, древний Снетогорский монастырь. А об истории памятников архитектуры вам расскажет аудиогид, находящийся на борту.

Теплоход «Псков» изначально предназначался для доставки грузов из Петрозаводска на острова Псковского и Чудского озёр. Со временем его решили сделать прогулочным и реконструировали. Теперь в рейс на теплоходе могут одновременно отправиться до 40 пассажиров.

КОНКРЕТНО

Цена часовой прогулки для взрослого 500 рублей, для детей от 7 до 14 лет - 200 рублей, для детей до 7 лет - бесплатно.

Записаться на прогулки и узнать подробности можно по телефону 8-911-366-37-44.

ИСТОЧНИК KP.RU