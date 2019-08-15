2019-08-15T11:52:19+03:00
Звезды

Псковские археологи исследуют около 1127 квадратных метров близ палат купца Поганкина

В древности на месте Поганкиных палат был могильник
Анна Быстрова
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Фото: Instagram.com. Фото с раскопок у Поганкиных палат.Фото: Instagram.com. Фото с раскопок у Поганкиных палат.
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Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2019 года, на сегодняшний день исследована лишь половина запланированной территории.

- Мы открыли культурные отложения, которые могут датировать 12-19 веками, а также 4 постройки, относящиеся ко времени постройки Поганкиных палат. Это гигиенические сооружения, в которых находились бочки с бытовыми отходами, - рассказала руководитель раскопа в Музейном квартале Татьяна Ершова.

Кроме того, там обнаружили огромное количество изразцов, из которых можно создать отдельную выставку. Обнаружили и бытовые предметы семьи Поганкиных. Среди них дорогая по тем временам голландская стеклянная посуда, книжная застёжка, подсвечник, чернильница и письменный прибор.

Оказывается, Поганкины палаты стоят на могильнике, который просуществовал до 16 века. Далее на этом месте построили усадьбы, которые и скупал Поганкин, чтобы построить свой дом.

О других находках читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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