Комплекс археологических памятников в Псковской области распродают на дачные участки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-15T12:14:38+03:00

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Комплекс археологических памятников 16-17 веков на территории Куньинского района Псковской области распродают на дачные участки. Об этом передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2019 года.

Речь идёт о местности южнее деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера. Владелец этой территории разделил её на участки и стал продавать дачникам. Археологи выяснили, что на этом месте располагается городище 11-14 веков - средневековый город Жижец.

- Вся территория острова Залучья сплошняком представляет собой памятник археологии. И эту территорию мы ходим защитить, поэтому уже подали документы в соответствующие ведомства, - рассказала руководитель археологических работ Виктория Деркач.

КСТАТИ

Владельцы дач не знали, что под их участками находятся памятники археологии. Владелец земли умолчал об этом при продаже.

В настоящее время археологи надеются, что их работа поможет защитить памятники.

О других находках полевого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU