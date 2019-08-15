Комплекс археологических памятников в Псковской области распродают на дачные участки
Комплекс археологических памятников 16-17 веков на территории Куньинского района Псковской области распродают на дачные участки. Об этом передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2019 года.
Речь идёт о местности южнее деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера. Владелец этой территории разделил её на участки и стал продавать дачникам. Археологи выяснили, что на этом месте располагается городище 11-14 веков - средневековый город Жижец.
- Вся территория острова Залучья сплошняком представляет собой памятник археологии. И эту территорию мы ходим защитить, поэтому уже подали документы в соответствующие ведомства, - рассказала руководитель археологических работ Виктория Деркач.
КСТАТИ
Владельцы дач не знали, что под их участками находятся памятники археологии. Владелец земли умолчал об этом при продаже.
В настоящее время археологи надеются, что их работа поможет защитить памятники.
О других находках полевого сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU