2019-08-15T12:14:38+03:00
Звезды

Комплекс археологических памятников в Псковской области распродают на дачные участки

Археологический центр встал на защиту древних памятников
Анна Быстрова
Поделиться:
Фото: Instagram.com. Городище 11-14 веков и посад у деревни Залучье.Фото: Instagram.com. Городище 11-14 веков и посад у деревни Залучье.
Изменить размер текста:

Комплекс археологических памятников 16-17 веков на территории Куньинского района Псковской области распродают на дачные участки. Об этом передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвящённой итогам полевого сезона 2019 года.

Речь идёт о местности южнее деревни Залучье, на берегу Жижицкого озера. Владелец этой территории разделил её на участки и стал продавать дачникам. Археологи выяснили, что на этом месте располагается городище 11-14 веков - средневековый город Жижец.

- Вся территория острова Залучья сплошняком представляет собой памятник археологии. И эту территорию мы ходим защитить, поэтому уже подали документы в соответствующие ведомства, - рассказала руководитель археологических работ Виктория Деркач.

КСТАТИ

Владельцы дач не знали, что под их участками находятся памятники археологии. Владелец земли умолчал об этом при продаже.

В настоящее время археологи надеются, что их работа поможет защитить памятники.

О других находках полевого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские археологи исследуют около 1127 квадратных метров близ палат купца Поганкина
Гранат 17 века обнаружили археологи в Пскове
Теплоход «Псков» предлагает гостям удивительную прогулку по реке Великой
Две женщины предстанут перед судом за похищение и изнасилование псковички
В детском саду «Кораблик» в Пскове потратят около 1,5 миллионов на замену сантехники
В Пскове обсудили меры борьбы с незаконной вырубкой леса
Актриса Юлия Пересильд призналась, как ее обзывали в Пскове
Председатель регионального комитета по образованию рассказал, где в Псковской области появятся новые детские сады
Новый главный архитектор Пскова обозначил основные задачи
Псковская область впервые станет «домом» всероссийского этапа шахматного турнира
В Псковской области заработает навигатор по дополнительному образованию
Бежаницкий район освоил более 180 гектаров заброшенных земель
Безработный бомж пытался ограбить великолучанку
Житель Псковской области завоевал бронзу на Всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»
Псковский драматический театр рассказал о премьерах нового театрального сезона
Автолюбитель из Великолукского района чуть не погубил в ДТП своего брата и сбежал с места аварии
Производство свинины в Великолукском агропромышленном холдинге выросло на 28 процентов
За кражу с особо крупном размере суд назначил великолукскому мошеннику 4,5 года тюрьмы
Новая градостроительная стратегия появится в Псковской области
Уникальная выставка «Псковская область: события и люди» откроется в региональном архиве
Великолучанину грозит тюрьма за истязание своей 70-летней матери