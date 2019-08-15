Работница почты в Невельском районе наворовала почти 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-15T15:00:00+03:00

Женщина привлечена к уголовной ответственности за хищение денежных средств в крупном размере

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Работница почты в Невельском районе систематически похищала деньги из кассы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сотрудница предприятия «Почта России» ежемесячно забирала оплату жителями электроэнергии и средства из кассы.

Суд установил, что с июня 2017 года по январь 2018 года женщина похитила 480 тысяч рублей: 270 тысяч с выплат населения за потребление электроэнергии и еще 210 тысяч рублей из кассы.

Невельский районный суд признал сотрудницу почты виновной в хищении средств в крупном размере по части 3 статьи 160 уголовного кодекса Российской Федерации и назначил один год лишения свободы условно и испытательный срок на один год.

Как сообщили "Комсомолке" в управлении федеральной почтовой связи Псковской области, сотрудница передвижного отделения связи после выявления факта хищения была отстранена от выполнения служебных обязанностей, а в последствии уволена.

ИСТОЧНИК KP.RU