В Пскове началась вакцинация от гриппа

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-15T13:19:35+03:00

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике и в выездном пункте

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С 15 августа в Псковской области начинается прививочная кампания. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на Галину Неваленную.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная назвала вакцинацию самым эффективным способом защиты от гриппа. Прививки абсолютно безопасны и при этом предотвращают заболевание тяжелыми формами гриппа и осложнения.

Как сообщает Галина Неваленная, в Псковскую область уже поступили препараты, и с 15 августа вакцинация проходит во всех поликлиниках. Кроме того, сделать прививку от гриппа можно в выездном пункте: 15 и 16 августа с 10.00 до 14.00 на территории «Семейного Магнита» на улице Труда, 37а.

- Я рекомендую всем, особенно тем, кто общается с большим количеством людей, проходить вакцинацию, пока не начались осенние подъемы заболеваний, - заявила главврач поликлиники и отметила, что в прошлом году в Пскове было успешно привито 67 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU