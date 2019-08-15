2019-08-15T13:38:51+03:00
Общество

В Псковской области выявили победителя конкурса на получение субсидий для организации инфоцентра НКО

Победитель получил субсидию в 600 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области НКО, например, помогают детям и пенсионерам, а также занимаются патриотическим воспитанием.В Псковской области НКО, например, помогают детям и пенсионерам, а также занимаются патриотическим воспитанием.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В администрации Псковской области выявили победителя конкурса проектов на получение субсидий для организации информационного центра для некоммерческих организаций. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, лучшим замыслом признали проект «Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов на территории региона».

Инициатива принадлежит региональному «Центру устойчивого развития». Благодаря победе в конкурсе общественная организация Псковской области получит 600 тысяч рублей.

Эти средства в течение 2020 года помогут поддерживать работу сотрудников центра. В нём будут информировать и консультировать активистов НКО о возможностях осуществления инициатив. Кроме того, в рамках проекта организация окажет НКО и техническую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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