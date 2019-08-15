В Псковской области выявили победителя конкурса на получение субсидий для организации инфоцентра НКО
В администрации Псковской области выявили победителя конкурса проектов на получение субсидий для организации информационного центра для некоммерческих организаций. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, лучшим замыслом признали проект «Создание точек ресурсной поддержки для НКО и гражданских активистов на территории региона».
Инициатива принадлежит региональному «Центру устойчивого развития». Благодаря победе в конкурсе общественная организация Псковской области получит 600 тысяч рублей.
Эти средства в течение 2020 года помогут поддерживать работу сотрудников центра. В нём будут информировать и консультировать активистов НКО о возможностях осуществления инициатив. Кроме того, в рамках проекта организация окажет НКО и техническую поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU