В Струго-Красненской школе к началу учебного года капитально отремонтировали кровлю
В Струго-Красненской средней школе Псковской области в преддверии нового учебного года капитально отремонтировали кровлю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, благодаря главе региона Михаилу Ведерникову на обновление кровли выделили около 9 миллионов рублей.
Подрядная организация начала работы с замены основания крыши и укрепляющих её брусьев-стоек. Затем строители заменили изношенный шифер на современную металлочерепицу.
- До этого года капитальный ремонт кровли ни разу не проводился в школе, в следствие чего во время сильных дождей крыша протекала. Очень сильно страдал верхний этаж здания, так как на стенах оставались следы, - рассказала директор образовательного учреждения в Стругах Красных Ксения Долгашева.
Рабочие успели обновить кровлю образовательного учреждения до начала учебного года. Как заверили в администрации школы, по итогам осмотра и приёма работ, никаких недочётов в работе подрядной организации не обнаружили.
ИСТОЧНИК KP.RU