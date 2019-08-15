В Струго-Красненской школе к началу учебного года капитально отремонтировали кровлю

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-15T15:21:17+03:00

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В Струго-Красненской средней школе Псковской области в преддверии нового учебного года капитально отремонтировали кровлю. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, благодаря главе региона Михаилу Ведерникову на обновление кровли выделили около 9 миллионов рублей.

Подрядная организация начала работы с замены основания крыши и укрепляющих её брусьев-стоек. Затем строители заменили изношенный шифер на современную металлочерепицу.

- До этого года капитальный ремонт кровли ни разу не проводился в школе, в следствие чего во время сильных дождей крыша протекала. Очень сильно страдал верхний этаж здания, так как на стенах оставались следы, - рассказала директор образовательного учреждения в Стругах Красных Ксения Долгашева.

Рабочие успели обновить кровлю образовательного учреждения до начала учебного года. Как заверили в администрации школы, по итогам осмотра и приёма работ, никаких недочётов в работе подрядной организации не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU