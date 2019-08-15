Стала известна программа праздника «Медовый фестиваль-2019» в Пскове
Стала известна программа праздника «Медовый фестиваль-2019», который пройдёт в Детском парке Пскова 17 августа. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году посетителей фестиваля ждёт ярмарка, конкурсы, мастер-классы, яркий концерт и, конечно, дегустация гигантского медовика. В этом году его вес составит 100 килограммов!
Программа фестиваля:
10.00-18.00 — Медовая ярмарка, народная дегустация и выбор «Самого вкусного мёда-2019».
10.00-18.00 — работа летней ярмарки «Art-ель».
10.00-18.00 — Работа гастрономических площадок.
10.30 — Приготовление гигантского медовика.
11.30 — Начало благотворительной продажи торта-медовика.
11.00-17.00 — Выступление творческих коллективов из города Пскова и области, розыгрыш призов для зрителей.
12.00-15.00 — Работа творческих мастерских.
11.00-18.00 — Работа экологической площадки, где гостей ждут лакомства из разных уголков региона.
10.30-16.00 — Работа площадки «Помогайка-ка», сбор канцтоваров для нуждающихся детей, изготовление сувенирных значков.
ИСТОЧНИК KP.RU