Стала известна программа праздника «Медовый фестиваль-2019» в Пскове

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-15T16:44:07+03:00

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Стала известна программа праздника «Медовый фестиваль-2019», который пройдёт в Детском парке Пскова 17 августа. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году посетителей фестиваля ждёт ярмарка, конкурсы, мастер-классы, яркий концерт и, конечно, дегустация гигантского медовика. В этом году его вес составит 100 килограммов!

Программа фестиваля:

10.00-18.00 — Медовая ярмарка, народная дегустация и выбор «Самого вкусного мёда-2019».

10.00-18.00 — работа летней ярмарки «Art-ель».

10.00-18.00 — Работа гастрономических площадок.

10.30 — Приготовление гигантского медовика.

11.30 — Начало благотворительной продажи торта-медовика.

11.00-17.00 — Выступление творческих коллективов из города Пскова и области, розыгрыш призов для зрителей.

12.00-15.00 — Работа творческих мастерских.

11.00-18.00 — Работа экологической площадки, где гостей ждут лакомства из разных уголков региона.

10.30-16.00 — Работа площадки «Помогайка-ка», сбор канцтоваров для нуждающихся детей, изготовление сувенирных значков.

ИСТОЧНИК KP.RU